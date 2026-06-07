フジテレビ系「指原千夏」が６日に放送され、タレント・指原莉乃、若槻千夏が出演した。

個室を舞台に本音トークを繰り広げるバラエティー。

若槻は「悩みいいですか？」と切り出し「２０年前にやったドラマがあるんですけど…。ドラマ、レギュラーで出てたんですけど…」と２００６年放送のテレビ朝日系「レガッタ〜君といた永遠〜」の出演を述懐。

「そのドラマが、あんまりにも自分の演技が下手すぎて。演技の道をやめたんですね。私。いろんな道を事務所がくれたんですけど。演技もやってみようって言われて。で、主演の人たちと。４人主役で。主役の１人で。速水もこみちくんの彼女役で出て。あんまりにも、もうモニター見て恥ずかしくなっちゃって。みんな上手いのに、私だけ下手で。明らかに分かるわけ。で、もう、これで（俳優業は）終わりにしようと思って。ドラマっていうか。演技の道もやめたんですね」と話した。

つづけて「で、その最後の演じたドラマ。『レガッタ−』っていうドラマなんですけど。最近、ＴＶｅｒ（ティーバー）で、もう１回放送されてるんですよ…。どうしたら配信止めれるんですか？」と聞いた。

指原が「無理ですよ」と即答すると、若槻は「こういうのって、じゃあ、もう一生なのかしら？」と困惑。指原は「どうしても…。若槻さんが買い取りですよね。ってことは」と苦笑した。

若槻は「たぶん許可はしてるのね。もちろん会社は。止めれる人材ではないじゃないですか？なんか偉そうじゃない？止めるって…」と困惑。

さらに「でもさ？主役級の人とかだったら『ちょっとごめんなさい…』とかさ」と苦笑した。

指原が「権利買い取りってあるんじゃない？」と話すと、若槻は「でも、すごい楽しい（撮影）現場だったの。すごい楽しくて…」と回想。

指原は「でも、そんな楽しかった現場を配信停止に？」と笑うと、若槻も「確かに。私、めっちゃ悪いやつ。理由が、自分が演技が下手だから…」と笑っていた。