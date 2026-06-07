歌詞も話題！CUTIE STREET、韓国の音楽番組で『ぷりきゅきゅ』初披露 現地版MVも公開

ガールズグループCUTIE STREETが、韓国の音楽番組に出演した。

去る6月5日、韓国で放送されたKBS『ミュージックバンク』で、CUTIE STREETが『ぷりきゅきゅ 韓国語ver.』を披露した。

6月6日には、同曲の音源をリリースし、同日20時にミュージックビデオを公開した。

3月にも韓国の人気音楽番組、Mnet『M COUNTDOWN』に出演した際のパフォーマンス動画がわずか3日間で再生回数300万回を突破し、その勢いは衰えることなく現在1290万回再生を記録。

楽曲は、韓国のSpotify「バイラルヒット」やインスタグラムの「バイラルソング」にて1位を獲得し、Apple Musicの「トップ100：韓国」にもランクインを果たした。

また、4月にリリースした『かわいいだけじゃだめですか？』の韓国語バージョンが、Melon「デイリーホット100」入りするなど、韓国のチャートにも登場。

さらに、7月に韓国で開催する単独ライブ「CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER」2日間のチケットが即完売するなど、韓国でも大きな話題を呼んでいる。

そして、6月5日には『ミュージックバンク』に出演し、『ぷりきゅきゅ 韓国語ver.』を初披露。『かわいいだけじゃだめですか？』に続き、韓国語でのパフォーマンスに挑戦し、SNSでは韓国語の歌唱や、優れた歌詞の韓国語訳、今回の渡韓のために準備された新衣装でダンスする姿に賞賛の声が相次いだ。

（画像提供＝アソビシステム株式会社）

CUTIE STREET『ぷりきゅきゅ 韓国語ver.』MVより

ユーチューブで公開されたパフォーマンス動画には、韓国語のコメントが多数投稿された。

加えて、『ぷりきゅきゅ 韓国語ver.』のミュージックビデオは、本家のミュージックビデオをセルフオマージュ。舞台は学校で、本家と同じカラフルな世界観になっているが、セットの色使いやハングルを使ったプリントシール風の落書き、小道具など、本家とは異なる韓国バージョンならではのかわいい表現が散りばめられた。

なお、CUTIE STREETは6月7日、ガールズグループLE SSERAFIMやILLITなど、世界で活躍するアーティストが出演する大型フェス「2026 Weverse Con Festival」に出演した。韓国でのさらなる活躍に期待が高まっている。

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