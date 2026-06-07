「この人と結婚は無理だな…」男性が【将来を考えられない】女性の共通点

結婚は、人生においての大きな決断です。人生を共にする相手だからこそ、慎重に選びたいものですよね。しかし、男性から「結婚したくない」と思われてしまう女性もいるようです。そこで今回は、男性が「結婚したくない」と思う女性の特徴をご紹介します。

自我が強い 男性は、自我が強く自分の意見を押し通す女性を苦手とする傾向があります。 特に、仕事やプライベートなど、さまざまな場面で自分の意見を主張する女性は、男性から「一緒にいて疲れる」と思われてしまうかもしれません。 多くの男性は、そのような人と一生一緒に過ごしていくことは難しい…と感じてしまうかもしれません。 自分の意見をしっかりと持つことは大切ですが、相手の意見も尊重することを忘れずに、話しあいができる関係を築くことが重要です。

常にネガティブ いつもネガティブな女性は、男性に「一緒にいると暗い気持ちになる」と思われてしまうかもしれません。 もちろん、誰しもネガティブな気持ちになることはあります。 しかし、それを周囲にばかりぶつけるのはNGです。 前向きな気持ちで過ごすことで、男性も一緒にいて楽しい気持ちになれるはず。 多くの男性は、一緒に過ごすなかでネガティブで暗い気持ちになる人より、楽しいと思える人を好むでしょう。