ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が7日、自身のインスタグラムを更新。チアリーディング姿を披露した。

「『けるとめる』#フジテレビ 『けるたべる』『京都サンガF．C．』のホームタウン・京都で爆食観戦ツアーの完結編です！6月8日(月) 23:00〜放送！！」と出演番組を告知。

チアリーディングでタワーのトップを務めている写真などをアップし「食べて踊って熱烈応援 是非是非みてください！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「元気いっぱい！！なるちゃんみているとパワーたくさんもらます！」「さすが元アスリート 体幹」「ナルミロ食べてるところも可愛いー！立ってるところも」「めっちゃいいじゃないですか」などの声が寄せられている。

高橋さんは、2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得。14年ソチ五輪に出場した。18年3月に引退し、その後はJOCアスリート委員として活動しながらコーチングや解説、タレントとして活動。

21年にJOC理事に最年少で就任し、任期を経て、2023年6月からJOC評議員・日本オリンピアンズ協会(OAJ)理事に就任した。