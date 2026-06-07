麻布台ヒルズで「THE MONSTERS 10周年記念展」開催！ ラブブだらけの空間や没入型シアターを満喫
『THE MONSTERS』とKasing Lung氏の10年の軌跡を辿る展覧会「THE MONSTERS 10周年記念展 東京『MONSTERS BY MONSTERS：NOW AND THEN』」が、6月11日（木）から7月5日（日）の期間、東京・虎ノ門にある麻布台ヒルズギャラリーで開催される。
【写真】ラブブのぬいぐるみがぎっしり！ 「体験エリア」など展覧会の詳細
■上海からスタートし、ついに東京にも上陸
今回開催される「THE MONSTERS 10周年記念展 東京『MONSTERS BY MONSTERS：NOW AND THEN』」は、初公開のエリアを含む、8つものエリアから構成される「魔法の森」の中で、LABUBU（ラブブ）や『THE MONSTERS』の仲間たちとの10年間の歩みを体験できる展覧会。
会場では、ラブブのぬいぐるみを所狭しと並べた「体験エリア」や、鏡の反射により無限にアートの宇宙が広がる「ミラールーム」などに加え、Kasing Lung氏が富士山や東京タワーなど日本を象徴するモチーフとともにラブブが東京にやってきた様子をカラフルに描き下ろした原画も展示する。
また、花江夏樹のナレーションのもと「今、ここにあるものを大切に生きること」をテーマに描かれた『The Story of Puca』没入型映像シアターが初公開されるほか、展覧会限定アイテムの抽選販売や、同施設の地下1階で「POP MART 麻布台ヒルズ POP UP」も行われる。
さらに、本展の開催を記念し「麻布台ヒルズギャラリーカフェ」では、作品の世界観にインスパイアされたコラボメニューを提供。魔法の森をイメージした「THE MONSTERLAND CREAM CURRY」や、フルーツとクリームをたっぷり包み込んだ「MOKOKO’s FRUITS CREPE」などが味わえる。
【写真】ラブブのぬいぐるみがぎっしり！ 「体験エリア」など展覧会の詳細
■上海からスタートし、ついに東京にも上陸
今回開催される「THE MONSTERS 10周年記念展 東京『MONSTERS BY MONSTERS：NOW AND THEN』」は、初公開のエリアを含む、8つものエリアから構成される「魔法の森」の中で、LABUBU（ラブブ）や『THE MONSTERS』の仲間たちとの10年間の歩みを体験できる展覧会。
また、花江夏樹のナレーションのもと「今、ここにあるものを大切に生きること」をテーマに描かれた『The Story of Puca』没入型映像シアターが初公開されるほか、展覧会限定アイテムの抽選販売や、同施設の地下1階で「POP MART 麻布台ヒルズ POP UP」も行われる。
さらに、本展の開催を記念し「麻布台ヒルズギャラリーカフェ」では、作品の世界観にインスパイアされたコラボメニューを提供。魔法の森をイメージした「THE MONSTERLAND CREAM CURRY」や、フルーツとクリームをたっぷり包み込んだ「MOKOKO’s FRUITS CREPE」などが味わえる。