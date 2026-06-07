時代を彩った名車たちが７日、山形県寒河江市に集結しました。会場に響き渡るエンジン音に、訪れた人たちは耳を傾けていました。

【写真を見る】あの映画で活躍したムービーカーも！時代を彩った名車約100台が大集結！ノスタルジックカー・ミーティング2026さがえ（山形・寒河江市）

寒河江市で行われた「ノスタルジックカー・ミーティング」。



会場には１００台を超える名車が並び、多くの人でにぎわいました。



訪れた人「じゃあ行ってみますか。いやーもう何というか包まれた感覚というか仕上がっている車なので、なかなか乗れない車に乗っているっていう感動ですね」



また、ひときわ注目を集めていたのが・・・！



映画とドラマで活躍したムービーカー「デロリアン」と「ファイヤーバード・トランザム」です。



画面からそのまま飛び出してきたかのような姿にみなさん大感動！



訪れた人「もう、やばい、泣いていい？？泣かないといけない。泣くか腰が抜けるかもうどっちか」

訪れた人「ここが（年数が）表示されていてリアルで映画を観ている気分。わくわくな気分」



訪れた人は、お気に入りの一台を写真に収めたり、車のオーナーとの会話を楽しんだりしていました。



訪れた人「もう最高ですね。車にハマるまでは正直ただの乗り物と思っていたけれど、ハマってからは世界が変わった。車好きな人はみんな言うが、人生の相棒っていうか」



時代が変わっても色あせることのない魅力。



訪れた人たちは思い思いに名車とのひと時を楽しんでいました。