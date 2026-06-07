¡ÚDeNA¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î±äÄ¹Àï¤ËÇÔÀï¤·¥«¡¼¥ÉÉé¤±±Û¤·¡¡ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï±äÄ¹11²ó¤ËÂà¾ì½èÊ¬¼õ¤±¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 4-2 DeNA(7Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
DeNA¤Ï±äÄ¹Àï¤òÍî¤È¤·2Ï¢ÇÔ¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É1¾¡2ÇÔ¤ÇÉé¤±±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤ÎÈø·Á¿òÅÍÅê¼ê¤Ï°ÜÀÒ¸å2ÀïÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤·¤Æ¸ÅÁã¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÂÐÀï¡£½é²óÀèÆ¬¤ÎÀµÌÚÃÒÌéÁª¼ê¤òºÇÂ®158¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç²¡¤·¹þ¤à¤Ê¤ÉÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢½øÈ×3²ó¤Ç5Ã¥»°¿¶¤òÃ¥¤¤¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â3²óÎ¢¡¢¤³¤Î»î¹çÎ¾¥Á¡¼¥à½é¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤«¤éËÒ½¨¸çÁª¼ê¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ß¡¢¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èø·ÁÅê¼ê¤Ï4²ó¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï5²ó7Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¡¢3ÈÖ¼ê¤Î¥ë¥¤¡¼¥ºÅê¼ê¤¬4¤Ä¤Î»Íµå¤ò½Ð¤·¤Æ²¡¤·½Ð¤·¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸åÆ°¤«¤º±äÄ¹Àï¤ØÆÍÆþ¡£·Þ¤¨¤¿±äÄ¹12²ó¡¢»³粼¹¯¹¸Åê¼ê¤¬³¤ÌîÎ´»ÊÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤ÆÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª±äÄ¹11²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢µÜ粼ÉÒÏºÁª¼ê¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤·¤Æµå¿³¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤º»°¿¶¤ÎÈ½Äê¤Ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤¬µå¿³¤Ë¿ôÊ¬´Ö¹³µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÙ±ä¹Ô°Ù¤ÇÂà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£