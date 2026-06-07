■週間予報

7日は、東海と関東甲信で梅雨入りの発表がありました。東海は平年より1日遅く、関東甲信は平年並みの梅雨入りです。梅雨前線は、この先しばらく沖縄・奄美付近から日本の南に停滞する見込みです。沖縄や奄美は、雨の降る日が続くでしょう。

8日にかけて、局地的に大雨となるおそれがあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。また、10日から11日も、警報級の大雨となる可能性があります。梅雨末期の大雨の時期に入ってきますので、最新の気象情報をこまめに確認するようにして下さい。

西日本は、8日は各地とも雨が降りやすく、その後も九州南部は曇りや雨と、ぐずつくでしょう。四国も雲が多く、すっきりしない天気が続きそうです。九州北部や中国、近畿は、10日以降、晴れ間の出る日が続きそうです。梅雨の晴れ間を有効にお使い下さい。

東日本は、8日は各地で雨が降り、9日以降も、東海や関東で雲の多い天気が続くでしょう。北陸は、週の後半は晴れる見込みです。北日本は、8日から9日にかけて雨の降る所が多いでしょう。

北海道は、低気圧が近づき、激しい雨が降って大雨となる所がありそうです。低い土地の浸水や土砂災害などに注意が必要です。

10日も北海道では雨が残りますが、週の後半は、北海道・東北とも晴れ間がありそうです。

なお、北海道では10日にかけて気温が低く、札幌の最高気温は16℃から18℃にとどまりそうです。農作物の管理に注意が必要です。週の後半は24℃前後まで上がり、過ごしやすい陽気に戻るでしょう。