◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）

巨人が２０１１年７月３０、３１日のヤクルト戦（神宮）以来１５年ぶりの２日連続引き分けに終わった。３カード連続勝ち越しで、この６連戦は４勝２分けだった。

２回２死から坂本、中山の連続四球で一、二塁の好機をつくると、吉川の左前適時打で先制。１―１の７回には２死三塁から松本が勝ち越しの左前適時打を放った。

先発・西舘は初回に１死二、三塁のピンチを招いたが、山口を空振り三振、ソトを投ゴロに仕留めて無失点スタート。１―０の５回２死一塁で小川に右越えの適時三塁打を許したが、最少失点に抑えるなど、７回１失点と好投した。しかし２―１の９回２死からマルティネスが安田に右翼席へ同点ソロを献上。２日連続の延長戦に突入した。

延長は両軍譲らず無得点。中川、田中瑛、赤星が前日に続き１回無失点と好投した。

橋上監督代行の試合後の一問一答は以下の通り。

―２度追いつかれて引き分け

「もちろんうちの勝ちパターンのライデルですからね。たまにはこういうこともありますよね。でも昨日同様ピッチャーも含めてバッテリー、守備を含めて失点を防いでくれましたので。勝てはしませんでしたけど、昨日同様負けなかったというのは、リーグ戦を戦う上で勝率なので。引き分けというのも非常に大きいので、負けずに良かったなと思いますし、よう踏ん張ってくれたなと思います」

―西舘の好投も大きかった

「立ち上がりちょっとピンチありましたけども、その後も何回かピンチありましたけども、前回のピッチングから少しずつ自信というものを持っている感じは受けましたね。ピンチになっても非常に動じることなくというような投球に見えますので、少しずつ自信を持ってきているんじゃないかなと。球の質、制球もそうですけども、立ち居振る舞いというかそういったものが非常に良くなってきているなという印象は受けました」

―７回の代打増田大はバントではなくバスターエンドラン

「相手の守備陣形もちょっと空いているところがありましたので、バントでも増田選手であればしっかり決めてくれるでしょうけども、バスターでいった方がさらに確率が高いかなと思って選択しました」

―５回の坂本の頭脳プレーから併殺を取れなかった部分はもったいなかった

「ファーストが急だったんでね。なかなか機転が利かなかったかなというところはありますけども。ボーンヘッドとは言いがたいですね。そういうプレーも準備しておかないといけないことなんでしょうけども、ちょっととっさだったもんでなかなか準備が追いつかなかったですね。結果的にあれが失点になっちゃいましたからね。ちょっと大きくクローズアップされちゃうなという感じはしますけども。次回は今日のことを教訓としてそういうことがないようにするとは思います」

―キャベッジはベンチスタート

「昨日のダルベック同様、ちょっと疲労というものが見えてきていましたので。昨日、今日と２人の外国人を休養も兼ねて外そうということは予定通りではありました」

―吉川の状態はどう見ているか

「やっと彼本来のバッティングになってきたなという気はしますので。ホッとしていますし、本人もホッとしているとは思うんですけどね。これからどんどんどんどん疲労とかそういったものを考慮しながらになりますけども、状態はだいぶ上がってきていると感じています」

―６連戦一度も負けなかったのは大きかった

「今日ちょっと話したんですけど、カードの勝ち越しはもちろんなんですけど週間で何とか最低５割、毎週貯金ができるようにという話はしたんですけど。おっしゃるとおり今週２試合勝てませんでしたけど負けませんでしたので。全勝とは言いませんけども、負けずに終われましたので。それはそれでまた明日一日ゲームないですけども、次ビジターでＤＨがあるところになりますけども、いい形でつながっていけるんじゃないかと思います」