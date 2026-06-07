◇スーパー耐久シリーズ第３戦「富士２４時間レース」（７日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）

青山学院大自動車部の部員たちは国内で唯一の２４時間を走り切って最高の笑顔を見せた。クラス７位で総合１４位も初挑戦で初完走。チームの宮尾佳延監督は「本当に喜ばしい。部員たちは本当に頑張っていました。３戦目で２４時間レースを体験できたことは大きな財産になると思いますよ」と絶賛した。

アクシデントが次から次へと襲いかかってきた。夜中には衝突事故に見舞われた。早めに動いた雨対策も直後に雨がやんでヒヤヒヤしたという。それでも「体勢には影響はなかった。（チームを支えてくれた）ゼロワンさんのノウハウのおかげです」と宮尾監督。

スタートを担当したのは学生ドライバーの清水啓伸君（３年）。高校時代からレース活動していて２４時間レースは２度目の挑戦。（自分の走りは）良かったとは思わないですけど、ミスなく次につなぐことができました。自分は２度目ですけど、改善しないといけない部分も見つかったし、ポジティブな面も気づくことができました。改善できたら上位争いはできるかなと思います」と手応えを口にしていた。

唯一の女性部員で広報担当の山中ななさん（２年）は「２４時間、ほとんど寝ないで見ていたので、ゴールして良かったという安どの気持ちとやり遂げたという気持ちが交互にきています。寝るタイミング？ あとで寝ればいいかなと思っていたらゴールでした。もうボロボロです」と笑顔を見せていた。

一人だけつなぎ姿の山田岳宗君（２年）は給油の時にコックを開けたり、清掃などのピット作業を手伝った。「合間の時間はリラックスしようとしましたけど、寝ることが出来ない環境だったので大変でした。タイヤ交換はまだなんですけど、今季はまだレースがあるのでいろんな仕事ができたらいいなと思っています」と前向きだった。

今回のプロジェクトの“橋渡し役”になったゼロワンの河野初樹・代表取締役副社長は「一昨年に富士２４時間に青山学院として挑戦すると意思表示をしてから、１年、２年と経って、実際のレースに全員で参戦して安全第一でゴールできたことだけでも感謝です。今回のプロジェクトがスタートしてから、スーパー耐久に挑戦したいという意志を持った生徒が志願して今回のチーム編成が行われました。彼らのやる気と生き生きとした表情を見ることが出来て本当にうれしいです」と目を細めていた。