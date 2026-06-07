◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

春のマイル王決定戦は１７頭立てで争われ、ダミアン・レーン騎手が騎乗した２４年桜花賞馬のステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）は１０着。Ｇ１・２勝目を逃した。

２歳時の阪神ＪＦで２着。３歳時には桜の女王となった後も、オークスで２着、秋華賞でも３着とクラシック路線で輝いた。その後の香港ヴァーズでも３着と力のあるところを見せたが、以降は不振に陥った。昨年の大阪杯１３着を始め、札幌記念１５着、エリザベス女王杯１０着…大きな着順も記録し５連敗。ところが、解散した国枝栄厩舎から転厩２戦目となった前走・エプソムＣで復活の２着。取り組んできたことが実になりつつあることに、トレーナーも手応えを示していた。「勝って国枝先生に報告したい」。名門厩舎で調教助手を務めていた宮田調教師は強い気持ちを吐露していた。次こそ完全復活を遂げる。

勝ったのは８番人気のシックスペンスで、勝ちタイムは１分３２秒１。武豊騎手は５７歳２か月２４日でのＧ１勝利で、横山典弘騎手の５６歳３か月４日を更新する史上最年長Ｇ１Ｖとなった。１番人気のガイアフォース（横山武史騎手）、７番人気のワールズエンド（津村明秀騎手）が２着同着となった。

ダミアン・レーン騎手（ステレンボッシュ＝１０着）「スタートして悪くないポジションでした。きょうのレースは少し忙しく、狭いところに入ってしまいました。全体的に忙しいレースになってしまいました」

岩田望来騎手（ルクソールカフェ＝１１着）「ゲートは出ましたけど、進み切れなかったです。馬場も気にしなかったですし、上手に走ってくれました」

岩田康誠騎手（シャンパンカラー＝１２着）「頑張っていたけど前が止まらなかった。具合は良かったけど他馬が伸びている分、届かなかった」

高杉吏麒騎手（ウォーターリヒト＝１３着）「なかなか流れが向かなかったです」

横山和生騎手（シリウスコルト＝１４着）「スタートでつまずいてしまいました。もう少し前めのポジションを考えていました。周りの馬も速かったです。悪くない馬ですし、やれると思います」

佐々木大輔騎手（サクラトゥジュール＝１５着）「スタートして前の馬が早めに入ってきたので、そこで引かざるを得ない形になって、そこで頭を上げてしまいました。それがしまいの伸び脚に響いてしまいました」

フランシスコ・ゴンサルベス騎手（ロングラン＝１６着）「レースはリラックスして行けましたが、最後は瞬発力の差で敗れてしまった。１８００メートルぐらいが良さそうです」

藤懸貴志騎手（スズハローム＝１７着）「好スタートを切れて馬のリズムに任せて競馬をしました。ただ、最後の伸びを見ると、きょうは良さが出なかったです。周りに馬がいないシチュエーションのスムーズな競馬の方がいいのかも」