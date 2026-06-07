◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島５―２オリックス（７日・マツダスタジアム）

広島が連勝で、交流戦初のカード勝ち越し。借金を１０に減らした。

打線は２回に一挙４点を先制。２死満塁から投手・岡本、名原が２者連続押し出し四球を選んだ。なおも満塁から菊池が左翼線へ２点二塁打を放ち、オリックスの先発・宮国を２回途中で降板させた。

先発・岡本は自己最長に並ぶ７回を４安打２失点で４勝目を挙げた。３回まで無安打投球。４点リードの４回に３安打を浴び２失点したが、粘った。５回は３者凡退に封じ、６回２死一、二塁でも紅林を三ゴロに抑えた。また、４回の打席では左前へプロ初安打を放った。

８回には１死三塁から大盛の中前適時打で追加点を加えた。以下は新井監督の主な一問一答。

―連勝

「（２回に）４点入った場面はキク（菊池）の２点タイムリーがすごく大きかった」

―菊池は久しぶりのヒットがタイムリー

「四球もしっかり取っていたし、打席内で球は見えてたと思う。ああいういい場面で打ってくれて、本当にナイスバッティングだった」

―若手が多いチームでベテランが果たす役割は大きい

「数字的なものだけではない。バッターボックスの中で、今年はボールがよく見えているように見える」

―岡本は７回２失点

「もう言うことない。本当にナイスピッチングだった。投げるたびに成長している。７イニングまでいけたことを自信にして、また次の登板に期待している」

―８回は代走の辰己が盗塁。大盛が適時打

「ピッチャー（オリックス・博志）のクイックタイムも速いし、キャッチャーも若月くん。あれだけ警戒されている中で決めるのは本当にチームとってなくてはならない存在。大盛も、ナイスバッティングだった」