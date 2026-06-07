【広島】新井監督「もう言うことない…投げるたびに成長」４勝目の岡本駿を絶賛 ２点二塁打の菊池涼介は「今年はボールがよく見えている」一問一答
◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島５―２オリックス（７日・マツダスタジアム）
広島が連勝で、交流戦初のカード勝ち越し。借金を１０に減らした。
打線は２回に一挙４点を先制。２死満塁から投手・岡本、名原が２者連続押し出し四球を選んだ。なおも満塁から菊池が左翼線へ２点二塁打を放ち、オリックスの先発・宮国を２回途中で降板させた。
先発・岡本は自己最長に並ぶ７回を４安打２失点で４勝目を挙げた。３回まで無安打投球。４点リードの４回に３安打を浴び２失点したが、粘った。５回は３者凡退に封じ、６回２死一、二塁でも紅林を三ゴロに抑えた。また、４回の打席では左前へプロ初安打を放った。
８回には１死三塁から大盛の中前適時打で追加点を加えた。以下は新井監督の主な一問一答。
―連勝
「（２回に）４点入った場面はキク（菊池）の２点タイムリーがすごく大きかった」
―菊池は久しぶりのヒットがタイムリー
「四球もしっかり取っていたし、打席内で球は見えてたと思う。ああいういい場面で打ってくれて、本当にナイスバッティングだった」
―若手が多いチームでベテランが果たす役割は大きい
「数字的なものだけではない。バッターボックスの中で、今年はボールがよく見えているように見える」
―岡本は７回２失点
「もう言うことない。本当にナイスピッチングだった。投げるたびに成長している。７イニングまでいけたことを自信にして、また次の登板に期待している」
―８回は代走の辰己が盗塁。大盛が適時打
「ピッチャー（オリックス・博志）のクイックタイムも速いし、キャッチャーも若月くん。あれだけ警戒されている中で決めるのは本当にチームとってなくてはならない存在。大盛も、ナイスバッティングだった」