タレントの三田寛子（60）が7日放送のBS-TBS「関口宏の三人寄れば」（日曜正午）に出演し、歌舞伎の襲名について語った。

夫は歌舞伎俳優の中村芝翫で1991年に結婚。2016年には橋之助だった夫が八代目中村芝翫を襲名し、長男・国生は四代目橋之助を、次男宗生は三代目福之助を、三男の宜生は四代目歌之助をそれぞれ襲名する、父子4人の同時襲名が実現した。

「歌舞伎の家では襲名はとっても大切なこと」とし、当時は大きなプレッシャーがあったという。人間国宝だった七代目中村芝翫さんの妻である義母からは「襲名を成功させる、させないは全て奥さんの責任ですよ」と言葉を掛けられたそうで、「もう本当に緊張して。役者さんは襲名する時に命を削るって昔から言われている、それぐらい襲名っていうのは大変なんです」と力説。

MCの関口宏が「何でなんだろう？出世するんだからめでたいことじゃないの？」と聞くと、襲名披露興行は東京・歌舞伎座だけでなく全国を回って数年続くことを説明。「そうすると精神的にも襲名興行に諸先輩方や皆さんが出てくださるプレッシャーもあるし、日頃鍛錬しているのが本当にそこで出せるのだろうかっていう不安とか。でも頑張らなきゃいけないっていう、何ともいえない顔を家で4人がしていて」と襲名に臨んだ夫と息子たちの様子を振り返った。

「例えば失礼があったとして、別に大きなことにはならんでしょ？」と質問する関口に、三田は「失礼なんか絶対あっちゃいけないんです！」と激しく手を振って強調。

共演の歌舞伎俳優・中村壱太郎は「みんなが“この人襲名してるんだ”っていう目で見ているので、どんな紋付を着ているかなとか普段どういうことをしてるかなって、またそういうのを見る人がいるんですよ、やっぱり」と補足説明。「もう、みんな警察官のように見てますから。大変だと思います」とジョークを交えて襲名の大変さに理解を示した。