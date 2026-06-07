矢沢心45歳、スタイルすごい…！ 引き締まった美ボディに「カッコイイ」「素敵過ぎます」
女優でタレントの矢沢心が6日までにInstagramを更新。トレーニングウェア姿で美ボディを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】矢沢心、バックショットも美しすぎる
矢沢が「筋トレ怠らず頑張っています」と投稿したのは、トレーニングウェア姿のソロショット。写真には現在「身長161センチ 体重46.5キロ」という彼女の引き締まった身体が収められている。投稿の中で矢沢は「最近は栄養素について興味があるので年齢とともに足りない栄養を補うようにしています」とコメント。続けて「暑くなってくると食べれなくなったり疲労がたまると不摂生になるし家族の食事管理も気をつけなきゃ。私はプロテインを飲むようにしています」とつづっている。
彼女のソロショットにファンからは「カッコイイ」「素敵過ぎます」「筋トレメニュー教えてください」などの声が集まっている。
◼︎矢沢心（やざわ しん）
1981年3月16日生まれ。東京都出身。雑誌の読者として活動していた1997年に映画『バウンス ko GALS』で女優デビュー。以降『神様、もう少しだけ』（フジテレビ系）、『池袋ウエストゲートパーク』、映画『下妻物語』などの話題作やバラエティ番組に出演。2007年に当時K-1選手だった魔裟斗と結婚。2012年には第1子女児を出産。以降、2014年と2019年に第2子女児、第3子男児を出産している。
引用：「矢沢心」インスタグラム（@yazawashin.official）
【写真】矢沢心、バックショットも美しすぎる
矢沢が「筋トレ怠らず頑張っています」と投稿したのは、トレーニングウェア姿のソロショット。写真には現在「身長161センチ 体重46.5キロ」という彼女の引き締まった身体が収められている。投稿の中で矢沢は「最近は栄養素について興味があるので年齢とともに足りない栄養を補うようにしています」とコメント。続けて「暑くなってくると食べれなくなったり疲労がたまると不摂生になるし家族の食事管理も気をつけなきゃ。私はプロテインを飲むようにしています」とつづっている。
◼︎矢沢心（やざわ しん）
1981年3月16日生まれ。東京都出身。雑誌の読者として活動していた1997年に映画『バウンス ko GALS』で女優デビュー。以降『神様、もう少しだけ』（フジテレビ系）、『池袋ウエストゲートパーク』、映画『下妻物語』などの話題作やバラエティ番組に出演。2007年に当時K-1選手だった魔裟斗と結婚。2012年には第1子女児を出産。以降、2014年と2019年に第2子女児、第3子男児を出産している。
引用：「矢沢心」インスタグラム（@yazawashin.official）