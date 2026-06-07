芳根京子、まぶしすぎる…！ 木漏れ日の中で見せた自然体の笑顔に7.7万いいね
女優の芳根京子が6日までにInstagramを更新。緑の中でリラックスするオフショットを公開すると、ファンから「可愛すぎる」「笑顔が素敵」といった声が集まった。
【別カット】芳根京子、陽の光に包まれた笑顔がまぶしい（ほか8枚）
6月12日から渡辺翔太とＷ主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』が上演される芳根。そんな彼女が「お稽古前にひょいっと太陽の光を浴びに行けた日」と投稿したのは公園で撮影されたオフショット。写真にはデニムパンツにジャケットという装いの彼女が、緑に囲まれてリラックスする様子が複数収められている。舞台の本番を控えたを彼女は投稿の中で「さぁ６月だ。初日までちょうど1週間。最後の大詰め頑張ろう」とつづっている。
芳根が投稿した自然体のオフショットに、ファンからは「もう本当に可愛すぎる」「笑顔が素敵過ぎる」「カメラ目線の破壊力」などの反響が寄せられている。
■芳根京子（よしね きょうこ）
1997年2月28日生まれ。東京都出身。2014年放送の連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）に出演すると、翌年には『表参道高校合唱部！』（TBS系）でドラマ初主演を務める。2016年には連続テレビ小説『べっぴんさん』でヒロインを演じると、以降も話題作に多数出演。6月12日からは渡辺翔太とＷ主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』が上演される。
引用：「芳根京子」Instagram（＠yoshinekyoko）
【別カット】芳根京子、陽の光に包まれた笑顔がまぶしい（ほか8枚）
6月12日から渡辺翔太とＷ主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』が上演される芳根。そんな彼女が「お稽古前にひょいっと太陽の光を浴びに行けた日」と投稿したのは公園で撮影されたオフショット。写真にはデニムパンツにジャケットという装いの彼女が、緑に囲まれてリラックスする様子が複数収められている。舞台の本番を控えたを彼女は投稿の中で「さぁ６月だ。初日までちょうど1週間。最後の大詰め頑張ろう」とつづっている。
■芳根京子（よしね きょうこ）
1997年2月28日生まれ。東京都出身。2014年放送の連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）に出演すると、翌年には『表参道高校合唱部！』（TBS系）でドラマ初主演を務める。2016年には連続テレビ小説『べっぴんさん』でヒロインを演じると、以降も話題作に多数出演。6月12日からは渡辺翔太とＷ主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』が上演される。
引用：「芳根京子」Instagram（＠yoshinekyoko）