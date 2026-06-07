戸田恵梨香、雰囲気ガラリの和装姿 凛とした佇まいに10万いいねの反響
女優の戸田恵梨香が6日までにInstagramを更新。和装姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】『地獄に堕ちるわよ』撮影現場でのオフショット
戸田が「思い出を少しずつ」と投稿したのは、4月から配信がスタートした主演ドラマ『地獄に堕ちるわよ』（Netflix）のオフショット。複数公開されている写真には、艶やかな和装や撮影現場を背景にした洋装などが収められている。
彼女の投稿にファンからは10万を超える「いいね！」が寄せられている。
■戸田恵梨香（とだ えりか）
1988年8月17日生まれ、兵庫県出身。2006年に映画『デスノート』でスクリーンデビューを果たし、一躍注目を集める。以降、『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』シリーズなどの話題作に出演。2019年には連続テレビ小説『スカーレット』（NHK総合）で主演を務めた。4月配信のドラマ『地獄に堕ちるわよ』（Netflix）では主人公・細木数子を演じている。プライベートでは2020年12月に松坂桃李との結婚を発表。2023年5月に第1子出産を公表した。
引用：「戸田恵梨香」Instagram（＠toda_erika.official）
【別カット】『地獄に堕ちるわよ』撮影現場でのオフショット
戸田が「思い出を少しずつ」と投稿したのは、4月から配信がスタートした主演ドラマ『地獄に堕ちるわよ』（Netflix）のオフショット。複数公開されている写真には、艶やかな和装や撮影現場を背景にした洋装などが収められている。
彼女の投稿にファンからは10万を超える「いいね！」が寄せられている。
1988年8月17日生まれ、兵庫県出身。2006年に映画『デスノート』でスクリーンデビューを果たし、一躍注目を集める。以降、『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』シリーズなどの話題作に出演。2019年には連続テレビ小説『スカーレット』（NHK総合）で主演を務めた。4月配信のドラマ『地獄に堕ちるわよ』（Netflix）では主人公・細木数子を演じている。プライベートでは2020年12月に松坂桃李との結婚を発表。2023年5月に第1子出産を公表した。
引用：「戸田恵梨香」Instagram（＠toda_erika.official）