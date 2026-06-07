歌手の羽山みずきが７日、東京・足立区のシアター１０１０で「羽山みずきコンサート〜ＯＮＥ〜」を行った。

１０周年を記念したコンサートで、ギターの弾き語り、シャンソン曲のカバーにも挑戦。全２１曲を披露した。１番の見どころは「人生で最大の挑戦になるかも」というギターの弾き語り。きっかけは２か月前の４月７日、リハーサル会場に置かれていたこと。「本当に弦楽器だけは避けてきて、一番嫌だったものを与えられて、どうしようかなという思いがあった」と困惑したが、１日３、４時間の猛練習を重ねてコンサート当日を迎えた。

弦楽器を避けてきた理由を聞かれると「実は大きなトラウマがあって」と告白。「高校の時にバイオリンの授業があって、一生懸命練習したけど、３年間で弾けるようになったのは『キラキラ星』１曲だけ。もう絶対に弦楽器だけは触らないと思った」というが、ギターは１週間ほどで習得。「（バイオリンは）ただ練習が足りなかっただけかも」と笑い、「（ギターは）やってみて楽しいって思いが芽生えて、どんどん挑戦してみたいという思いになっている。自分の好きな曲だったりを弾き語りできたらいいな」と継続するつもりだ。

さらにこの１０年で「運動は好きだけど、筋トレはものすごく嫌い。だけど体を絞る、体感を鍛えると思い始めたらトレーニングが楽しくなってきた」と苦手意識のあった筋トレも克服。コロナ禍で「自分を磨く機会になるかもしれないと思って、ジムに通ったりキックボクシングを始めたりした。（キックボクシングは）最初は蹴るのがうまくできなかったけど、最近はけっこうがちでできるようになったので、ものすごく楽しい。歌につながるものがあるので、このまま続けていきたい」と声を弾ませていた。