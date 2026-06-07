そのボブ、古見えかもーーー（涙）【40・50代】コレで即垢ぬけ♡「レイヤーボブ」

ずっと同じボブを続けていると、今っぽさを取り入れたくなることもあるでしょう。そんな、40・50代の想いを叶えてくれるヘアスタイルが、レイヤーボブ。髪に段差を入れることで、自然な立体感や抜け感が生まれるようです。今回は、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、いますぐ真似したくなるレイヤーボブをご紹介します。

ニュアンスウェーブの軽やかボブ

毛先にプツっとしたライン感を演出したレイヤーボブ。ニュアンスウェーブによる毛流れと、首元からの外ハネを組み合わせることで、軽やかなシルエットを演出しています。透き通るようなグレージュカラーで、抜け感もプラス。くびれによるメリハリと相まって、トレンド感たっぷりなヘアスタイルに仕上がりました。

ストレートの質感を活かすナチュラルレイヤーボブ

巻いたりはねたりしないナチュラルな仕上がりが特徴的な、レイヤーボブ。手の込んだセットをしなくても、ストレートの質感を活かしつつ毛先に近い位置でのレイヤーカットで、ゆるやかなくびれを演出しています。ベースにほどよい厚みを残しているので、落ち着いた印象をキープしたい人にフィットしそうです。

大人可愛い丸みレイヤーボブ

首に沿ったくびれにより、トップに丸みを引き出したレイヤーボブは、後頭部の美シルエットを叶えてくれそう。ウルフヘアのニュアンスを取り入れつつも、エッジィに傾きすぎないバランスで、柔らかい雰囲気に仕上げています。ふんわりとしたグレージュのカラーリングで、都会的で大人可愛い印象をプラス。

ハイライトが映える垢抜けボブ

ダークトーンのブラウンを基調として、大胆にハイライトを入れたレイヤーボブです。こちらもウルフヘアのニュアンスを取り入れたカットで、大人らしい落ち着きも感じさせると同時に、垢抜けた遊び心も演出しています。カラーリングは、@shoki______hairさんいわく「色落ちしても嫌な赤茶っぽくはなりません」とのことで、おしゃれな雰囲気を長くキープできそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@urano_kazuyuki様

@yuuna__iwama様

@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。