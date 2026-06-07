◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）

巨人・西舘勇陽投手（２４）が先発で７回６安打１失点。降板直後に松本剛が一時勝ち越しのタイムリーを放って２勝目の権利を手にしたが、１点リードの９回、２死から守護神ライデル・マルティネスがまさかの同点被弾。プロ入り後最多に並ぶ１１１球の熱投は実らず、自身２連勝を逃した。

西舘は試合後「１２球団で一番いいリリーフ陣だと思っているので」とこれまで何度もチームを救ってきたマルティネスにコメント。「（勝ちパターンの）大勢さんだったり、ライデルが打たれるのは、仕方がないというか…。それ以上のピッチャーはいないと思うので」と同僚を気遣い、前を向いた。

前日６日は延長１２回の総力戦で今季初のドロー。８投手をつぎ込んだゲームから一夜明け「１イニングでも長く投げたかった」と６回１００球から続投を志願した。ハイクオリティースタート（７回以上自責２以下）で先発の役目を全うし「ピンチも多かったですけど、何とか最少失点でいけたのでよかった」と汗をぬぐった。