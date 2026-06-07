俳優の中村倫也、ムロツヨシが７日、都内で主演映画「君のクイズ」（吉野耕平監督）の“特別御礼”舞台あいさつに登場した。

小川哲氏の同名ミステリー小説が原作。賞金１０００万円を賭けた生放送のクイズ番組決勝戦で、問題を一文字も聞かずに正解する「０文字解答」で優勝する謎を解く内容になっている。

この日は、約２０年親交がある２人が撮影時の出来事をフリートーク形式で進行。質問コーナーでは、観客の「最近、この選択ミスったことは？」という問いに、中村は「何でしょう…。正解しか出してないからな」とクールに回答した。隣のムロは報道陣に近づくと、パソコンで文字を打つようなそぶり。「そして、中村は言った。『正解しか出してないからな』」とやり取りを真似て、場内の笑いを誘った。

回答を絞り出そうとする中村に、質問者は「これを言って、奥さんを怒らせたことは？」と追加で質問が飛んだ。中村が「いや〜、ずっと仲良くしてますね」と答えると、再びムロがタイピングする構え。「そして、中村は言った。『ずっと仲良くしてます』」と再び中村のマネをして笑わせた。

５月１５日の公開から、約３週間が経過。「作品は公開したら、僕らの手を離れて皆さんにめでてもらう存在になる。どうかこの子をかわいがってあげてくださいって気持ち。人生で度々、思い返す作品もあると思う。誰かのそういう存在にこの作品がなれたらうれしい」と願いを込めた。

中村は２０２３年３月に日本テレビの水卜麻美アナウンサーとの結婚を発表している。