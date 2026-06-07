歌手で女優のジェニファー・ロペス(56)と新作で共演している俳優のブレット・ゴールドスタイン(45)が、良い雰囲気のようだ。オル・パーカー監督の新作ロマンチックコメディ「Office Romance」で共演をしている2人は交際しているわけではないものの、間違いなく「相性が良い」と関係者が明かしている。



【写真】見つめ合う2人 周囲がざわつくのも納得の世界

その人物はUsウィークリー誌にこう話す。「ジェニファーとブレットはすごく相性が良いんです。そのおかげで仕事もやりやすく、楽しいものになっています」「彼女は彼のことをとても魅力的で、才能ある、とにかく良い人だと思っています」



2人の間には「思わせぶりな態度」があるくらいで、ロマンチックなことは現在のところ何もないというが、ジェニファーの友人たちはブレットを推しているようで、前述の関係者は「ジェニファーの友人たちはお似合いの人だと思っているので、考えてみればと冗談を言っています」と続けている。



しかし、ジェニファーは現在、誰とも付き合う気がないようで「今はとても良い状態なので恋人を作る気がないみたいです。いつもは恋人がいて欲しいタイプなんですが、今はシングルで、自分のことに集中していることをとても楽しんでいるようです」とその関係者は説明した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）