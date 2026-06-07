第７５回全日本大学野球選手権の開会式が７日、都内で行われた。式終了後には日本ハムのチーフ・ベースボールオフィサーを務める栗山英樹氏（６５）によるトークショーを実施。学生からの質問コーナーの際に「将来的に大谷選手みたいな人間になりたいんですけど…」とドジャース・大谷翔平に関するド直球な質問が投げかけられた。

「近くで見てこられた方として、大谷選手に近づくために今日からできることは何かありますか？」

壇上から降りて質問した生徒のすぐ横に立ち、栗山氏は真摯（しんし）に耳を傾けて逆に問いかけた。「例えば、誰かに名前を呼ばれたら大きな声で返事をする？」。これに対して「してます！」と学生は大きな声で返答。続けて「朝起きたらお父さんとお母さんに笑顔で『おはよう！』って毎日言えてますか？」と栗山氏が聞くと学生は「いや、ちょっと」としどろもどろに答えた。

栗山氏は「本当にちょっとしたことってあるじゃない？お父さん、お母さんに言われるようなこと。それだけ守るとコミュニケーションもしっかり取れるし、『今日は練習でこれだけやる』って自分との約束を１個する。その辺は彼（大谷）は間違いなくやっていた。そういうことの積み重ねが天井までいけるのかな」と学生に伝えた。