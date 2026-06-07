菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が7日、自身のインスタグラムを更新。ヨネックスレディスゴルフトーナメント（新潟・ヨネックスCC）で最終日に6アンダーで回り、5位タイでフィニッシュしたことを報告した。優勝は、プロ2年目の吉田鈴（22）で、ツアー初優勝だった。

菅沼は「#ヨネックスレディスゴルフトーナメント2026 応援ありがとうございました！初日OBスタート、3ホール終わってスリーオーバー 諦めない気持ちでギリギリ予選通過からの最終日-6で5位タイフィニッシュ出来ました！！」と報告。

白のミニスカ・ウエアでのスマイル・ショットをアップし「すごくいい感覚でした！また来週も頑張ります ヨネックスカントリー、相性いいんだよね〜」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「お疲れ様です最高の追い上げでしだね 次」「激ムズコース流石です」「またまた元気をいただきました。今季複数回優勝目指して頑張って」「菅沼さん、サントリーレディースも頑張れ！！」「最終日の追い上げすごかった」「ナイスラウンド 次はシーズン2勝目だ」などの声が寄せられている。

菅沼は今季、5月のNTTドコモビジネス・レディースで通算4勝目を挙げた。前週のリゾートトラスト・レディース（福島）は、左足の甲の打撲のため欠場していた。

特定の場所で強い恐怖や不安を感じる「広場恐怖症」を抱え、飛行機や新幹線では移動できないため、父と2人で車で全国を転戦。北海道と沖縄の試合には出場できない。また、ツアープロとして活躍しながら、「アイドル好き」を公言し、キュートなワンピース姿で歌とダンスを披露するイベントを行うなどしている。