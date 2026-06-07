現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。ゆかりの城として今回訪れたのは、岡山県高梁市の「備中松山城」だ。

【画像】山道には石垣の大群、ポツンと現れた“最小”天守、森の中に“もう一つの城跡”も…この記事の写真をすべて見る（全36枚）



二層二階の層塔式天守。内部には歴代城主の資料展示も ©︎今泉慎一

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主君と共に散らなかった鹿之介

1577（天正5）年、信長の命で中国方面軍を任された秀吉は西播磨の上月城を攻め落とす。対毛利の最前線のこの城に配置されたのが尼子勝久、そして忠臣・山中“鹿之介”幸盛だ。

故郷を追われること約10年。流れ流れて織田軍に加わった二人は、「ついに憎き仇敵、毛利を討つ時がきた！」と、よほど意気上がっていたに違いない。だが、別所長治が離反したため、秀吉は上月城を捨て三木城へ。毛利軍の猛攻の前になすすべなく落城。尼子勝久は自害となる。

この時、鹿之介はともに自害したのかと思いきや、毛利軍に囚われてしまう。そして連行されていったのが、毛利輝元が本陣を敷いていた備中松山城だった。

全山要塞化した要害・備中松山城

備中松山城といえば、全国で十二しかない現存天守のひとつがある。高さは約11mと現存最小だが、山城では唯一で、標高430mと最も高い場所にある。もっともこれは、江戸時代中期の1683（天和3）年に完成したものだ。

つまり、戦国時代と現在とでは姿を変えていることは間違いない。だが、1575（天正3）年に三村家を滅ぼしこの城を手に入れた毛利輝元は、大規模な改修を行なっている。この時、城のある臥牛山一帯に数々の出丸を設け、全山を要塞化したという。

比高（麓からの標高差）は350m。眼下に大河・高梁川と城下町を見晴らす要害へ。毛利家時代の息吹を感じに、城内へと足を踏み入れてみよう。

初っ端から個性的すぎる石垣

比高350mを麓からガッツリ登ると約40分かかるが、八合目にあたる鞴峠(ふいごとうげ)までシャトルバスが出ている（閑散期の平日なら自家用車でも峠までアクセス可能）。

ここから天守までは約700m、徒歩20分もあればたどりつける。比高も残り120mほど。だがまっすぐ天守方面へと向かうのはもったいない。車道を南へ少し引き返し脇の山道を登ると、さっそく石垣が見えてきた。出丸のひとつ、下太鼓の丸だ。

石垣中央は平虎口（折れがなく幅が狭くなっただけの入口）になっている。抜けると四段に並んだ曲輪の最上段で、石組み跡は櫓跡。ここは標高320mの前山山頂だが、まさに「城の前方を守る出丸」といった位置。麓からの写真でも手前に写っていたピークだ。

この下太鼓の丸は随所に石垣が残っているのだが、側面に回ってみると、ちょっと珍しいスタイルのそれが現れた。

半分ほどは割と平べったくサイズもバラバラの巨石が乱雑に積まれており、残り半分は整形された中規模の石が整然と積まれている。後から石垣を積み増したためにこうなったのだろうか。不思議だ。

見る者全てを圧倒する石の壁が次々と

鞴峠まで引き返し、天守方面へ。すると目の前に現れるのが中太鼓櫓跡の高石垣だ。

こちらは下太鼓の丸のそれと異なり、几帳面にきっちり。自然石をそれほど加工しない野面積だが、隙間を丁寧に間詰石(あいづめいし)で塞いでいる。さらに進んでゆくと、いよいよ樹間から何かが見えてきた。大手門だ。

大手門の脇には、三の丸東側の石垣。一直線に伸びる高石垣も迫力があるが、階段状に伸びる石垣も負けていない。近くに寄って見上げると、よりそのインパクトを感じられる。

ここから上まで、一体何十mの落差があるのだろうか。しかもその横に目をやると、天然の岩盤が剥き出しになった断崖絶壁がそびえている。天然岩に高石垣が一体化した、ワイルドさと美麗さを併せ持つ唯一無二の姿だ。

なぜそんなものを石垣で？？？

高石垣の方に目を奪われがちだが、大手門の食違いぶりもなかなかだ。石垣の間を折れながら登ってゆくと、今度は屏風のように広がる石垣が目の前に立ちはだかる。

二重三重どころか、五重の防御壁が立ちはだかっている。ここだけで比高は10m以上あるのでは？ 迂回するようにカーブしながら登ってゆく。途中は横移動が長く、石垣上から狙い放題だ。

五重の石垣を突破すると二の丸。一画に石で組まれたアナボコのような構造物があり、石の標には「雪隠(せっちん)」とあった。往時は板塀や屋根で覆われていたのだろうか。それにしても総石垣のトイレとはぜいたくだ。

二の丸からは見晴らしもいい。前山からよりもさらに100m近く登っているため、眺望はさらに開けていた。

天守裏に回ってみると…

二の丸の先、丘のようになった高台の上が本丸で、その向こうに現存天守もちらり顔を覗かせている。

石段を登り本丸内に入るとその全景が目の前に。確かに小ぶりだが、正三角形に近いそのフォルムは均整が取れていて美しい。

本丸を後にし、脇の細道をゆく。奥にゆくにつれせり出し、高さも増している石垣。土塀の向こうの天守からも狙い撃ちできるアングル。実に考えられている。

迫り出し部分を回り込み進むと、今度はUターンが連続する虎口が現れる。

登ってきたルートが表ルート＝大手道なら、こちらは裏ルート＝搦手道で、ここが搦手門か。確かに地図を見ると、先ほどの大手門あたりから右が分岐している。ただしあの断崖絶壁の脇を通るのかと考えると、この裏ルートから攻めるのは相当困難そうだ。頭上からの猛攻をかわしなんとか突破しても、この強烈なUターン虎口に捕まっているうちに、本丸からの攻撃であっという間に壊滅だろう。

そしてその先に見える石垣上が後曲輪。登ってみて振り返ると、先ほどの搦手門、二重櫓の構造がより明確に。裏に隠れていて見落とされがちだが、この二重櫓も天守と同じく現存遺構だ。このアングルで見ると基部の石垣との一体感が絵になる。

後曲輪ということは城端？ そうではないのが、備中松山城の侮れないところ。実はこれでようやく半分。先がまだまだあるのだ。

城の奥にまだ城が隠れている

改めて地図を見てみよう。「小松山城跡」とあるのが、天守のあるあたり。その先の尾根にも遺構が続いている。

築城当初の備中松山城は「大松山城跡」のほう。となれば行くしかない。後曲輪から急坂を降ってゆくと、ほどなく堀切。贅沢にも石垣造りだ。サイドに回るとそれがバッチリわかる。

この堀切が、狭義の備中松山城の北端だ。先を目指し進む。しばらくは自然地形で、比較的傾斜もなだらか。ゆるゆると登っていくと、前方に石垣が見えてきた。縄張図では相畑城戸跡とあるあたりだ。

ここも出丸のひとつだろう。その先は土の城らしい遺構が次々に現れる。土塁を越え、切岸をかわし、堀切を突破すると天神の丸跡だ。

天神の丸の本丸内には見事な礎石や石段跡が残っており、周囲にも巨石が散らばっている。ただしここには明治初期まで天神社があった。これらはその名残か。

タイプの異なる二つの水の手

標高487mのここが臥牛山の山頂だが、まだ先がある。少しくだり鞍部を経て大松山城へ。途中、右手に大きな平地があり、巨大なプールのような方形の凹みが見えてきた。大池だ。

長辺23m、短辺10m、深さ4.3mで総石垣造。山城には極めて稀な規模と構造の水の手だといえる。慶長年間（1596〜1615）の絵図にはあるが、それ以前の戦国時代は不明だ。

大池を過ぎ、尾根道を再び登るとついに大松山城だ。小松山城から約600m。その名に反し、広さは小松山城の半分以下だ。中央の窪地を挟むように、本丸と二の丸が並んでいる。

窪地には立派な石造の井戸が現存している。広さもあるので、この部分も一つの曲輪として機能していたのではないだろうか。

尾根伝いに曲輪が並び、城域内には堀切はあるものの土塁もなくやや構造的に甘い印象。ただし、両サイドは急斜面で、加工したような巨石も散在していたので、かつては多少の石垣は築かれていたのかもしれない。先ほど見た相畑城戸跡のように。

さいはてに隠れていた奇跡の石垣

鞍部まで引き返し、大池方面へと降ってゆく。その先にもうひとつ、気になる遺構があるからだ。地図で見る限り備中松山城の北端、「切通及び番所跡」を目指す。

大池から先は獣道のような細い道で、凸凹も多く足元がおぼつかない。慎重に慎重に降ってゆくと、森の中の斜面に突如、横堀のような細長い凹みが現れた。

枯葉に埋もれていて初めは土塁かと思ったのだが、よく見ると石積みになっている。ということは……。期待に胸を膨らませながら回り込むと、実に見事な石垣が一直線に伸びていた。

「小」だけでなく「大」松山城も。そしてできれば端っこまでコンプリートしたい、とは思っていたが、最後にこんな「ご褒美」が待っているとは思わなかった。

横からの絵も素晴らしいが、少し降って下から仰ぎ見るのも最高だ。南は大手門、北は番所。完璧すぎる防御だ。出発点の鞴峠からだとまっすぐ向かっても30分近くかかりそうだが、わざわざ足を伸ばす価値はある。

主君と運命を共にできなかった鹿之介

話を冒頭に戻そう。上月城から連行されてきた山中“鹿之介”幸盛。備中松山城で毛利輝元の面前に突き出されたのかと思いきや、そうではなかった。

城から南へ約4kmのところに、高梁川と支流の成羽川が合流する地点がある。ここにあった「阿井の渡し」で、不意打ちをくらい惨殺されたのだ。それが輝元の指示だったのか、家臣達の独断だったのかは定かではない。享年34。

その首は輝元のいる備中松山城へと送られた。その遺骸は地元の僧が瓶(かめ)に詰め手厚く埋葬したという。

写真＝今泉慎一

（今泉 慎一）