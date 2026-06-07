「巨人２−２ロッテ」（７日、東京ドーム）

巨人が２試合連続で引き分け。３カード連続の勝ち越しを決めた。

２−１の九回に登板した抑えのマルティネスが２死走者なしで安田に争点ソロを被弾した。

前夜、延長１２回を戦い１−１の引き分けに終わったロッテ戦。巨人が先手を取った。

二回２死から坂本、中山が連続四球を選び一、二塁として吉川がロングから左前に先制タイムリーを運んだ。

五回には同点とされたが、七回には３番手の中森から待望の勝ち越し。吉川が中前打、西舘の代打・増田大が走者を進め、泉口の一ゴロで２死三塁とすると、松本が三遊間を破るタイムリーを放った。

先発の西舘は、前回登板の日本ハム戦（５月３０日）で今季初勝利をマークし、連勝を狙っての登板。初回は１死後に連打を許して二、三塁とピンチを迎えたが、４番の山口を空振り三振、続く外を投ゴロに仕留めた。

四回には先頭の西川にこの日２本目の二塁打を右中間に運ばれ、１死三塁とされたが、ソトをフォークで空振り三振、寺地を二ゴロに打ち取った。

五回は先頭の友杉に中前打され２死後に小川に右越えに同点の適時三塁打を浴びた。その後連続四球で満塁としたが、最少失点で切り抜けた。

７回を６安打１失点で降板した。