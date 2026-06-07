７日朝、山形県米沢市のJR米沢駅前などでクマの目撃が相次ぎました。中心市街地での出没を受けて市と警察が朝から警戒を続けました。人や物への被害は確認されていません。

【写真を見る】JR米沢市駅前など市内中心部でクマの目撃相次ぐ 警察・市が注意呼びかけ 人・物への被害は確認されず（山形・米沢市）

市と警察によりますと、７日午前５時半ごろ、米沢市駅前１丁目で体長約１メートルのクマ１頭が目撃されました。

クマはJR米沢駅近くのドラッグストア付近で目撃されたあと、そこからほど近くのJR米沢駅南側の線路上でも目撃されました。クマは、線路を西から東に向かって横切っていたということです。



さらに、午前６時２０分ごろには、米沢市芳泉町でも体長約１メートルのクマ１頭が目撃されました。



市や警察が現場周辺をパトロールしましたが、その後のクマの行方はわかっていないということです。いずれもクマによる人や物への被害は確認されていません。



市と警察は、近くに住む人や付近を通る際は十分に注意するよう呼びかけているほか、クマを目撃した場合は決して近づかず、すぐに市や警察に通報してほしいとしています。