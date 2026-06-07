◇MLB ドジャース 9-2 エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)

8回1失点の快投で6勝目を挙げた山本由伸投手について、ド軍指揮官は「効率よくアウトを重ねていった」と褒め称えました。

今季12度目の先発登板となった山本投手は、初回2アウトから連打を浴びて先制点を献上。課題としている“立ち上がり”にまたもや苦戦を強いられます。

しかし、直後の攻撃では、大谷翔平選手の内野安打から怒とうの6連打。さらにこの回2度目の打席となった大谷選手が2ランホームランを放つなど、打者一巡の猛攻で一挙9得点。エースに大量援護となりました。

すると山本投手は、初回の3アウト目から22者連続アウトに仕留めるなど、エンゼルス打線を圧倒。終わってみれば、8回93球で被安打2、無四球で1失点。6勝目をつかんだ投球内容について、チームを率いるロバーツ監督も「一番印象に残ったのは、最後まで集中力を保ち続けたこと。弱い当たりを打たせ、効率よくアウトを重ねていった」と称賛しました。

さらに、この日は山本投手の“精神面”を評価。「大差がつくと、投手によっては集中力を欠いて四球を出したり、思うような投球ができなくなったりすることがあるが、今夜の彼は同点の試合を投げている勢いだった」と話しました。