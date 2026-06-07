◇MLB カージナルス6-5レッズ(日本時間7日、ブッシュ・スタジアム)

カージナルスのラーズ・ヌートバー選手が、復帰2戦目にしてチームを逆転勝利に導く今季1号2ランホームランを放ちました。

2023年のWBCで侍ジャパンに選出され、世界一に貢献したヌートバー選手は、チームでも頼りのリードオフマンとして4年連続の2桁本塁打をマーク。今季はケガで出遅れ、前日の試合で復帰となっていました。

日本時間6日の試合でスタメン復帰を果たすと、6打数2安打1打点の活躍。この日は先発を外れましたが、6回ノーアウト2、3塁とチャンスの場面で代打出場すると、申告敬遠で勝負を避けられます。この回は後続が抑えられ無得点となりますが、1点ビハインドで迎えた8回、1アウト2塁から、レッズのサムエル・モル投手が投じた変化球に反応。角度22度、打球速度110マイル(約177キロ)の鋭い打球が右中間スタンドに突き刺さりました。うれしい今季1号は、飛距離433フィート(約132メートル)の一発で、チームを勝利に導く決勝打となりました。

今季ここまで2試合に出場し、7打数3安打、打率.429と好発進。チームは3連勝で貯金6となり、ナ・リーグ中地区2位につけています。