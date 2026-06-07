名手・中村俊輔コーチの薫陶を受けてFKを決めるのは誰？　伊東、久保らが居残りで練習「やっぱり一番フリーキックうまい人から教われるのはいいこと」

中村コーチがどんなアドバイスを送るのか興味深いところだ(C)産経新聞社

事前合宿地・モンテレイで調整している日本代表のトレーニングも現地時間6月6日で4日目。翌7日にU-19日本代表との本番前最後のテストマッチを控えていることもあり、この日はフォーメーション練習や戦術確認に多くの時間を割くことになった。

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そして全体終了後、選手たちは居残り練習を実施。鈴木彩艶（パルマ）と板倉滉（アヤックス）、堂安律（フランクフルト）らがPK練習を行う傍らで、伊東純也（ゲンク）や久保建英（レアル・ソシエダ）らは中村俊輔コーチとともにFK練習を実施。2006−07シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのマンチェスター・ユナイテッド戦で芸術的FK弾を決めた名手の薫陶を受け、本大会で直接ゴールを蹴り込む選手が出てくれば理想的だ。

有力候補筆頭と言えるのが、同じレフティの久保。18年6月のエルサルバドル戦（宮城）で初キャップを飾ってからA代表で丸8年戦っている彼だが、まだ直接FK弾はない。しかしながら、年代別代表時代はゴールを記録したことがある。

特に印象深いのが、2016年AFCU-16選手権（インド）初戦のベトナム戦でのFK先制弾。「狙い通りのFKだったかなと思います。キレイに決まったんで、なんかスーッとしたというか、緊張が取れたかなという感じがしました」と当時15歳の久保は安堵感を吐露したが、肩の力が抜けたいいゴールだった。

そういうシーンがA代表で見られないのはもったいないと中村コーチは考えたのかもしれない。

「タケが俊さんからアドバイスを受けてて、今日は俊さんが笛を吹いてただけでしたけど、あとからまた映像とかでフィードバックとかあるかなと思います。やっぱり一番フリーキックうまい人から教われるのはいいことかなと思います」と伊東も前向きにコメント。久保自身も複数の選手と一緒にボールを蹴ることで、何か新たなヒントをつかんだ可能性もありそうだ。