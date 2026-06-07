2026年6月8日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
家族運が順調。父親・母親とゆっくりと語らうと収穫あり。
変化は進んで受け入れて。その柔軟性がツキを呼ぶはず。
人のあら探しはやめること。人間関係をこじらせるだけ。
劣等感を刺激されそう。でも悩むと運気が低下するので、楽天的が◎。
運気は滞りがち。「今日はひと休み」と決め込むこと。
語学の勉強を始める吉日。まずはラジオの講座を聞いてみよう。
孤独を感じてしまいそう。でもマイペースでいくのが◎。
同じ趣味を持つ異性と遭遇するかも。恋に進展する可能性は濃厚。
意外な人から爆弾発言が。冷静に受け止める心の準備を。
華やかさが幸運のカギ。派手な服装やオーバーな言動を意識して。
理屈よりも直感を重視。アイデアは迷わず実行に移そう。
元気いっぱいに過ごせる日。好き勝手に動き回ると幸運に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
家族運が順調。父親・母親とゆっくりと語らうと収穫あり。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
変化は進んで受け入れて。その柔軟性がツキを呼ぶはず。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
人のあら探しはやめること。人間関係をこじらせるだけ。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
劣等感を刺激されそう。でも悩むと運気が低下するので、楽天的が◎。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
運気は滞りがち。「今日はひと休み」と決め込むこと。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
語学の勉強を始める吉日。まずはラジオの講座を聞いてみよう。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
孤独を感じてしまいそう。でもマイペースでいくのが◎。
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
同じ趣味を持つ異性と遭遇するかも。恋に進展する可能性は濃厚。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
意外な人から爆弾発言が。冷静に受け止める心の準備を。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
華やかさが幸運のカギ。派手な服装やオーバーな言動を意識して。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
理屈よりも直感を重視。アイデアは迷わず実行に移そう。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
元気いっぱいに過ごせる日。好き勝手に動き回ると幸運に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)