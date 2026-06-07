【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは海外旅行
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、社会的なまとまりを保つ仕組み、多目的に使える便利グッズ、そして特定の地域や国の決済手段という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□じょ
まる□□ーる
げん□□うか
ヒント：ルールやマナーが守られ、社会や集団が乱れのない正しい状態に保たれていること。ナイフやハサミ、ドライバーなどが一つにまとまったポケットサイズの便利な道具。そして、飛行機で海外へ出掛けた際に、その国での買い物や支払いに使うお金を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちつ」を入れると、次のようになります。
ちつじょ（秩序）
まるちつーる（マルチツール）
げんちつうか（現地通貨）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、平穏な社会生活の基盤となる道徳的な概念から、アウトドアや日常で活躍する便利なアイテム、さらにはグローバルな経済や旅の楽しさを連想させる語までを網羅しました。共通する「ちつ」という響きが、社会の安定を守る精神、道具の機能美、世界を巡る経済の仕組みを理知的なリズムで結びつけています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、社会的なまとまりを保つ仕組み、多目的に使える便利グッズ、そして特定の地域や国の決済手段という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□じょ
まる□□ーる
げん□□うか
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正解：ちつ正解は「ちつ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちつ」を入れると、次のようになります。
ちつじょ（秩序）
まるちつーる（マルチツール）
げんちつうか（現地通貨）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、平穏な社会生活の基盤となる道徳的な概念から、アウトドアや日常で活躍する便利なアイテム、さらにはグローバルな経済や旅の楽しさを連想させる語までを網羅しました。共通する「ちつ」という響きが、社会の安定を守る精神、道具の機能美、世界を巡る経済の仕組みを理知的なリズムで結びつけています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)