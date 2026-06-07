俳優・間宮祥太朗が７日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場で、この日開幕した主演舞台「カッコーの巣の上で」（２９日まで）の開幕前会見を坂東龍汰、江口のりこ、皆川猿時、演出を務めた松尾スズキと行った。

ジャック・ニコルソン主演で映画化もされた同名小説が原作のヒューマンドラマ。江口が松尾を「優しい方だけど怖い演出家さんっていうのもあって」と語ったことから、松尾の印象を問われた間宮は「ずっとピリピリしてて…」と乗っかりつつ、「全然朗らかな現場でしたよ」と笑顔で否定していた。

一方で、松尾はその後も報道陣から「皆さん怖かったとおっしゃってますけど自覚はありますか？」と追求される一幕が。すると間宮は「多分こちらもそんなに（怖いと）おっしゃってないです」と苦笑いで補足し、坂東も「日本一優しいです」といい、皆川も「あなたおかしいですよ、誘導の仕方！」とツッコむなど一同で総フォロー。

松尾自身は報道陣の質問に「辞めてください」と苦笑い。「営業妨害ですから。日本一優しい演出家で通そうとして頑張ってますから」と返答していた。

大阪公演は７月１０〜１３日、森ノ宮ピロティホールで行う。間宮は「これからどんどん面白くなっていく作品だと思っていて。感じることは人それぞれ違うと思うけど、とにかく楽しんで見ていただいて、原作にあるスピリットを感じて帰っていただければすごく良い演劇体験になるのでは」と自信たっぷりに呼びかけた。