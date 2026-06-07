俳優・坂東龍汰が７日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場で、この日開幕した舞台「カッコーの巣の上で」（２９日まで）の開幕前会見を主演の間宮祥太朗、演出を務めた松尾スズキらと行った。

ジャック・ニコルソン主演で映画化もされた同名小説が原作のヒューマンドラマ。開幕を目前とした心境について坂東は「すごくドキドキしてます。きのう本当に、家帰って１２時にはベッドに入ったんですけど、ポカポカしちゃって“知恵熱”出ました」と告白。「大丈夫ですよ、もう元気」とおちゃめに弁明し、場を和ませた。

松尾作品は今回が初出演。稽古で印象に残った出来事を問われると「僕は出てないシーンもあるんで、松尾さんを（裏で）見られる時間が結構あって」とし「演出されてる時の松尾さんは、例えば激しい衝突があるシーンを見られてる時に演者と一緒の顔をしてて。すごいそこが本当にかっこいいなって思いました」と笑顔で暴露。「そこにいつも目がいっちゃう、そこでも楽しかったです」とむじゃきに続けると、松尾は「恥ずかしいこと言うな！」とピシャリ。一方で「自覚はあります」と苦笑いしていた。

大阪公演は７月１０〜１３日、森ノ宮ピロティホールで行う。