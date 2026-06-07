◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

春のマイル王決定戦は１７頭立てで争われ、戸崎圭太騎手が騎乗したレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は７着。Ｇ１初制覇はならなかった。

同馬はこれまで２３年セントライト記念、２４年エプソムＣ、同オールカマー、２５年毎日王冠と、今年の中山記念も勝つなど重賞５勝。だが、Ｇ１では４度走って今年の大阪杯６着が最高成績だった。マイルもこれまで【０・０・０・２】と一息の成績だったが、重賞２勝を含む３勝をマークしている東京コースで悲願のビッグタイトル獲得に挑んでいた。

勝ったのは８番人気のシックスペンスで、勝ちタイムは１分３２秒１。武豊騎手は５７歳２か月２４日でのＧ１勝利で、横山典弘騎手の５６歳３か月４日を更新する史上最年長Ｇ１Ｖとなった。１番人気のガイアフォース（横山武史騎手）、７番人気のワールズエンド（津村明秀騎手）が２着同着となった。

戸崎圭太騎手（レーベンスティール＝７着）「いい感じで行けましたが伸びなかった感じです」

丹内祐次騎手（ドラゴンブースト＝８着）「最後まで脚は使っています。もう少し内枠が欲しかった」