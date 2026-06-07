女子野球の日本代表選考合宿が７日、都内で行われ２日の日程を終了した。８月に台湾で行われる第１０回女子野球Ｗ杯グループステージ出場に向けたもので、４２人の候補メンバーが紅白戦などを行った。近日中に２０人に絞り込まれる。中島梨紗監督（３９）は「次世代の日本代表を任せたい選手もたくさんいた。勝負の世界なので漏れる選手がいるのは仕方ないが、もっと上を突き詰めてほしい。選手同士もきっと刺激をもらった２日間だったと思います」と語った。

６人が参加した巨人女子チームからは、東ここあ（２１）が初代表を目指す。「自分の力をレベルの高いところで試したい」と野球を始めてからの憧れの場所で、日頃のプレーが評価されて選考メンバー入りした。２日間では紅白戦３試合に出場し、計７打数３安打（２二塁打と１三塁打）４打点。遊撃守備でも好捕をみせ、「落ち着いてやれればと思っていたので、自分のプレーは出来たかな」と振り返った。日本のトップレベルが集まった合宿は得るものが多く、「ベテランの方からいろいろなことを吸収し、これからにつながる合宿でした」と語った。

巨人のエース・清水美佑（２８）は４回目のＷ杯を目指す。高校３年の１６年大会に初選出、１８年大会にも出場したがその後は代表の座をつかめず、前回の２４年大会は故障者の代わりで出場。今度こそ実力で代表復帰をとパワーアップした。４月には女子野球界初となる１３０キロを記録。「１３０に追われていた部分もあったので、（目標達成で気が楽になって）球の強さとか良い部分を出せたと思う」と、紅白戦１試合に出場して２回を１安打１失点で終えた。前回大会の後にベテラン組が大量に引退し、引っ張っていく世代。「結果を待つしかないですが、選ばれれば上から２番目の年齢、自分のことでいっぱいになっている場合じゃない」と引き締めた。

合宿の最後に「みなさんがそれぞれ憧れに挙げた代表選手は、めちゃくちゃ練習し続けた。本当のアスリートになって世界一になりましょう」と語りかけた中島監督。「中南米など各国とも力を付けてきていて、どの国も打倒ジャパンでやってくる。引退した選手の穴を埋められるとは言い切れないので、これからの合宿で大事になってくる」というＷ杯８連覇に向けて動き出す代表２０人は、近日中に発表される。