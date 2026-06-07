平日5日間を乗り切る！お肉とお魚の作りおきメインおかず特集

月〜金のおかずをまとめて作ろう！

時間がある土日に、翌週の平日5日分のおかずをまとめて作っておくと便利ですよね。しかし、実行しようと思うと、日持ちする日数の計算や肉・魚のバランスを考えるのが難しいものです。そこで今回は、クックパッドニュース編集部があなたの代わりに平日5日分のメインおかずを考えておきました！どれも作りやすく日持ちするレシピで、週の後半に食べるおかずは冷凍保存しておけます。

冷凍OKおかずは翌週ストックにも

週の前半はまぐろの煮物や鶏のチャーシュー、後半はひき肉おかずや焼きサバも登場。冷凍できるおかずはまとめて作っておけば、翌週以降のお助けストックにもなりますよ。

【月】まぐろの生姜煮

【火】鶏ももチャーシュー

【水】豚つくね（冷凍OK）

【木】塩サバのごま照り焼き（冷凍OK）

【金】豚ロースのにんにく味噌焼き（冷凍OK）





仕込みは少し大変かもしれませんが、そのぶん平日の食事の準備はグンと楽になります。来週は忙しくなりそう、という時に、今回ご紹介したメインおかずスケジュールをぜひ活用してみてください。（TEXT：菱路子）

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる

