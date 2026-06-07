大相撲で昨年九州場所後に大関昇進を果たした安青錦（安治川）の「大関昇進披露宴」が７日、都内で行われた。八角理事長（元横綱・北勝海）、横綱・豊昇龍（立浪）、同・大の里（二所ノ関）、元横綱・若乃花（３代目）の花田虎上氏、柔道男子６０キロ級で五輪３連覇の野村忠宏氏ら約１１００人が出席した。

日本国歌「君が代」の斉唱後には、６０人以上が登壇し、安青錦の母国・ウクライナ国歌を斉唱。「ウクライナの方にもたくさん来ていただいた。すごくうれしい気持ちがある。これからもっと土俵の上で恩返しできたら」と感謝を口にした。

安青錦は１月の初場所で２０年ぶりとなる新大関優勝を果たしたが、度重なるけがの影響などで、名古屋場所（７月１２日初日・ＩＧアリーナ）では関脇に転落する。出席者へ向けたあいさつでは「休場ではたくさん悔しい思いをし、様々な経験をすることができました。その時間を通して、さらに相撲が好きになりました。これからもてっぺんを目指して、憧れられるような力士になれるように頑張りますので、これからも応援のほどよろしくお願いいたします」と復活を誓った。