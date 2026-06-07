宇都宮市の中心部で、きのう夕方からクマの目撃情報が相次いでいて、警察や猟友会などが警戒を続けています。

きのう午後9時前、宇都宮市内で撮影された映像です。暗闇の階段を駆け上がるのはクマとみられます。

さらに、そのおよそ5時間後…。今度は東武宇都宮駅近くの商店街でクマとみられる黒い生き物が走り抜けていきます。

宇都宮市では、きのう午後6時半ごろに中心部の住宅街で体長1メートルほどのクマが目撃されて以降、通報が相次いでいます。

けさ早くにクマを目撃した人は…

クマを目撃した地元住民

「疑ったよ、自分の目を。こんなところにクマがいるんだと思って。突進して行ったから、こっち見られたら、きっとかかってきたかもね」

近隣の中学校の保護者

「（部活動の）全部練習試合は中止で。みんな子供たちは送り迎えしてくれってことなんで、今あわてて来てます」

警察や猟友会などが警戒を続けていますが、きょうの午後からは南西部に位置する西川田町周辺からの目撃情報が相次いでいるということで、警察は重点的にパトロールを行うとともに住民に注意をよびかけています。