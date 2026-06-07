「チームに迷惑をかけた分、最後に…」２冠に大貢献した名門の日本代表FW、なぜ終盤に“神懸かり的な活躍”ができたのか
５月31日の壮行試合で、アイスランドに１−０と勝利した日本代表はメキシコのモンテレイに移動。事前合宿を張っている。
アイスランド戦には出場しなかったFW前田大然は現地６日の取材で、「アイスランド戦は（日本に）帰ってきたばっかりというのもあって、（監督の）森保さんとしっかり話して、ここに標準を合わせてきたので、これからしっかり上げてオランダ戦に備えればいいかな」と語った。
28歳のストライカーは昨夏、ドイツ移籍に近づいたが、後釜を確保できなかったセルティックが認めずに破談。その影響もあってシーズン序盤は精彩を欠き、現地のメディアやファンから批判も浴びた。
それでも、シーズン終盤に大爆発。最後は公式戦７試合連続ゴール（９得点）という神懸かり的な活躍で、名門を国内２冠に導いた。
なぜ、これほどの活躍ができたのか。本人に尋ねると、こう答えている。
「ワールドカップが迫ってたというのもありますし、チームに迷惑をかけた分、最後に取り返したいって思いで必死にやったんで、それが最後に帰ってきたなっていう感じですかね」
日本代表では、左ウイングバックが主戦場となっている韋駄天アタッカーは、ワールドカップの舞台でも輝いてくれるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
アイスランド戦には出場しなかったFW前田大然は現地６日の取材で、「アイスランド戦は（日本に）帰ってきたばっかりというのもあって、（監督の）森保さんとしっかり話して、ここに標準を合わせてきたので、これからしっかり上げてオランダ戦に備えればいいかな」と語った。
それでも、シーズン終盤に大爆発。最後は公式戦７試合連続ゴール（９得点）という神懸かり的な活躍で、名門を国内２冠に導いた。
なぜ、これほどの活躍ができたのか。本人に尋ねると、こう答えている。
「ワールドカップが迫ってたというのもありますし、チームに迷惑をかけた分、最後に取り返したいって思いで必死にやったんで、それが最後に帰ってきたなっていう感じですかね」
日本代表では、左ウイングバックが主戦場となっている韋駄天アタッカーは、ワールドカップの舞台でも輝いてくれるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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