「チームに迷惑をかけた分、最後に…」２冠に大貢献した名門の日本代表FW、なぜ終盤に“神懸かり的な活躍”ができたのか

「チームに迷惑をかけた分、最後に…」２冠に大貢献した名門の日本代表FW、なぜ終盤に“神懸かり的な活躍”ができたのか