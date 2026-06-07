◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人 2-2 ロッテ(7日、東京ドーム)

ここまでロッテに1勝1分けとしていた巨人。3戦目も延長戦に突入し、2試合連続の引き分けとなりました。

前日はナイターゲームながら、延長12回にもつれる4時間の熱戦を見せていた巨人とロッテ。巨人はこの日、スタメン野手を5人入れ替えて戦いに臨みます。先発マウンドにあがったのは、今季初登板となった前回登板で今季1勝目をあげていた西舘勇陽投手。初回には連打を浴びるも無失点に抑え、2回は三者凡退の好投を披露しました。

援護したい打線は、2回裏に2者連続四球で2アウト1、2塁の好機をつかみ、吉川尚輝選手が先制タイムリー。1点の援護をもらった西舘投手は4回まで無失点に抑える好投も、5回2アウト1塁から小川龍成選手のタイムリー3塁打を浴びました。

「1-1」の同点で迎えた7回裏には、巨人に待望の追加点。先頭の吉川選手がヒットを放つと、後続のゴロの間に2アウト3塁とし、松本剛選手が勝ち越しタイムリーを放ちました。西舘投手は7回を投げ終えての降板となり、ギリギリのところで西舘投手に勝利投手の権利が訪れました。

しかし9回に守護神・マルティネス投手が痛恨の一発を被弾。2アウトから安田尚憲選手のライトへの同点ソロを浴びました。

結局3戦目も延長12回にもつれる攻防となり、2試合連続での引き分けとなりました。