６月８日（月）の近畿地方は、ムシッとした暑さでしょう。午後は再び雨具の出番になりそうです。

７日（日）の夜は紀伊半島沖を前線を伴った低気圧が進むため中部や南部を中心に断続的に雨が降り、夜のはじめ頃にかけては和歌山県南部で１時間に５０ミリ以上の非常に激しい雨が降るおそれがあります。

８日（月）の未明にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意が必要です。

前線を伴った低気圧は近畿地方から離れ、明け方には雨はやむものの、その後も雲の多い空が続きそうです。

気圧の谷や湿った空気の影響で、昼過ぎから北部を中心に雨の降る所があり、夕方以降は京阪神など中部や南部でも雨の降る時間がありそうです。一旦雨がやんでも、お出かけには雨具をお持ちください。

朝の最低気温は前日と同じくらいかやや低く、１７～２１℃くらいの見込みです。日中の最高気温は、肌寒かった前日と比べると大幅に高く、２６～２８℃くらいでしょう。湿度がやや高めで、ムシッとした暑さになりそうです。

９日（火）は雲が多く、南部を中心に雨の降る所がありそうです。

１０日（水）から１３日（土）頃は晴れ間の出る所が多いでしょう。

この先の気温は平年並みの所が多く、ジメジメ・ムシムシとした日が増えそうです。熱中症や食中毒にも気を付けてください。

