◇交流戦 巨人2―2ロッテ（2026年6月7日 東京D）

巨人は2試合連続となる延長戦の末、ロッテと2試合連続で引き分けた。

勝利まであと1死となった9回2死走者なしの場面で守護神マルティネスが途中出場の安田に痛恨の同点弾を浴びて延長戦に突入。その後はロッテの継投に封じられた。

巨人の2試合連続引き分けは2022年8月31日のヤクルト戦（京セラD）で8―8、9月2日の阪神戦（甲子園）で2―2と引き分けて以来4年ぶり。同一カードに限れば、11年7月30（2―2）、31（6―6）日のヤクルト戦（神宮）以来15年ぶり。延長戦は今季4度目で1勝1敗2分けとなっている。

2回、2死走者なしから坂本、中山の連続四球で一、二塁とし、8番・吉川の左前適時打でまずは1点先制に成功する。

5回に追いつかれたが、1―1で迎えた7回に先頭・吉川が中前打で出塁し、西舘の代打・増田大とのバスターエンドランが決まって1死二塁。

泉口の一、二塁間を抜けそうな打球は一塁・ソトの好守に阻まれるも2死三塁となり、交流戦で打撃好調の2番・松本が左前適時打を放って勝ち越しに成功した。

2―1で迎えた9回2死走者なしの場面で3番手右腕の守護神マルティネスが安田に痛恨の同点ソロを被弾。

2―2で迎えたその裏、2死三塁のサヨナラ機は松本が二飛に倒れて延長12回引き分けに終わった前夜に続いて2日連続の延長戦に突入したが、前夜に続いて相手の継投に封じられた。

先発右腕・西舘は7回で111球を投げて7三振を奪い、6安打1失点。マルティネスが追いつかれて今季初登板から2戦2勝は消滅したが、6回4安打無失点だった前回から2試合連続の好投だった。

▼吉川 打ったのは真っすぐです。二塁から（坂本）勇人さんがいいスタートでホームまでかえってきてくれたおかげで、先制できました。勇人さんに感謝です。

▼西舘 昨日の試合が延長12回までいったということもあり、できるだけ長いイニングを投げたかったので、7回まで投げ切ることができて良かった。ピンチの場面も多かったが、バックにも助けられ、最少失点で粘ることができて良かった。