女優でグラビアアイドルの相沢菜々子が3日、自身のインスタグラムを更新。またも驚きのスペースに入っている姿を公開した。



【写真】名車に乗り込みって場所が…9頭身の173cmボディがすっぽり

柔軟性を生かしたポーズを披露し、注目を浴びている相沢。5月22日にはポルシェ911(997型)カレラSのフロントの荷室に収まったショットをアップし、「ポルシェの荷室ですか？ はいれます。」と体育座りをする姿を公開している。



3日は2018年に国連総会で制定された「世界自転車デー」に合わせ、相沢は「#荷室のハチ子 #MAZDA」のハッシュタグを添えて投稿。「好きな車教えてください!!」と記し、真っ赤なマツダ・ロードスターのトランクでポーズをきめる写真を公開した。



左肩からはインナーの紐と肌がのぞき、別のカットではより体を深く沈めてひじをついた、より“収納”された状態の姿もアップした。ロードスターの荷室は幅が1ｍ強、深さは50cm弱、現行型は130リットルのサイズ。身長173cmの相沢でなくても楽に入れる空間とは言えない。



トランクに入った相沢のポーズに、「お！MAZDAのマーク!!」「ひょっこり出てきてMAZDAの紋章」と反応するファンも。「相沢さんにしかできないスタイル」「すっかりお馴染みで、可愛いくて、素敵」「私も入ろっと」「やっぱりトランクが似合いますね」といった声が寄せられていた。



相沢は1996年生まれ、福岡県出身。相沢は身長173cmの9頭身ボディを誇る元レースクイーンで、グラビアやモデル、女優としても活躍している。



（よろず～ニュース編集部）