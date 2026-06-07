週明け8日(月)は、朝の通勤・通学の時間帯は関東〜北海道にかけて雨となるでしょう。北海道では道南方面を中心に警報級の大雨のおそれがあります。東海〜九州は、午後は通り雨にご注意下さい。最高気温は東海〜九州・沖縄では平年より高く蒸し暑くなりそうです。

北海道は警報級の大雨のおそれ

明日8日(月)は、台風のたまご(熱帯低気圧)から変わった低気圧は、関東の東の海上に離れるでしょう。





一方、8日(月)〜9日(火)にかけて、日本海の低気圧が発達しながら北海道に近づくでしょう、低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。北海道では、8日(月)昼過ぎ〜9日(火)午前中にかけて、雷を伴った激しい雨が降り、日本海側南部と太平洋側を中心に大雨となる所があるでしょう。雨雲の発達具合によっては、警報級の大雨となるおそれがあります。沿岸部では風も強まるでしょう。大雨による低い土地の浸水や、土砂災害、川の増水に注意が必要です。東北も広く雨で、午後は日本海側を中心に雨脚の強まる所があるでしょう。

関東〜九州 雨が止んでも通り雨に注意

今日7日(日)は、関東甲信と東海で梅雨入りとなりました。これで、梅雨のない北海道を除くと、残すは北陸と東北南部・東北北部だけとなります。



明日8日(月)は、関東甲信では、朝の通勤・通学の時間帯は各地で雨となるでしょう。昼頃にはいったん止む所が多いですが、午後は北部を中心に大気の状態が不安定となり、所々で雨となるでしょう。夜遅くには南部でも雨の可能性があるため傘の置き忘れにご注意下さい。

東海〜九州は、晴れ間が出ますが、午後は通り雨にご注意下さい。

沖縄は雨や雷雨となるでしょう。

東海〜九州、沖縄 かなり蒸し暑い 熱中症に注意

最高気温は、東海〜九州、沖縄では30℃くらいまで上がる所が多いでしょう。湿度が高く、かなり蒸し暑くなりそうです。こまめに休憩や水分をとり、熱中症に注意しましょう。



一方、関東〜北海道では平年より低いでしょう。仙台19℃、札幌14℃は5月上旬〜中旬並みです。東京都心は24℃で、極端な暑さはありませんが、ジメジメしそうです。

沖縄・奄美は梅雨末期の大雨に注意

この先1週間は、梅雨前線が南西諸島〜日本の南海上に停滞する見込みです。沖縄・奄美は雨で、特に、9日〜11日は前線の活動が活発になり、警報級の大雨のおそれがあります。梅雨末期の大雨に注意が必要です。



梅雨明けの平年は、沖縄は6月21日頃、奄美は6月29日頃です。



九州〜関東では雲が多めながらも晴れ間が出る日もあるでしょう。ただ、油断はできません。梅雨入りの発表というのは、「大雨の季節に入りましたよ。いつも以上に大雨災害に注意が必要ですよ」という呼びかけでもあります。6月中旬〜下旬は、本州付近に梅雨前線が停滞し、前線の活動が活発になる見込みです。最新の1か月予報でも、雨量は沖縄・奄美で平年より多い、西日本・東日本の太平洋側では平年並みか多い予想です。日ごろからハザードマップや防災用品を確認しておきましょう。