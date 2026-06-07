◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

春のマイル王決定戦は１７頭立てで争われ、武豊騎手が騎乗した８番人気のシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）が１着。Ｇ１・５度目の挑戦で白星をつかんだ。田中博康調教師はＪＲＡ芝Ｇ１初勝利となった。

同馬はこれまで２４年スプリングＳ、同毎日王冠、２５年中山記念といずれもＧ２で重賞勝利。今回は、レース前日（６日）にも美浦・Ｗコースでしまい１ハロン１２秒１（５ハロン７７秒５）と、追い切りレベルの破格の時計をマークするなど異例調整でレースを迎えていた。昨年１２着から見事に１着となった。勝ちタイムは１分３２秒１。

田中博康調教師（シックスペンス＝１着）

「前回（読売）マイラーズカップが転厩初戦となったんですが、私がちょっとフランスに行って不在でして。担当者に聞いても入れ込みがきついということで。なかなか雰囲気が悪かったっていうことだったんですけど、その辺り頭に入れて今回臨みました。装鞍所では少し気持ちの高ぶりが見られたんですけど、パドックに移った時に随分落ち着いたなっていうところで。馬場入場後に多少わがままなところ見せましたけど、それ以降は随分と落ち着いてるなっていう風に見てました」

「（レースは）豊さんとは事前に打ち合わせしてまして、ある程度その通りの流れにはなったかなといったところです。この子の底力というか、力を見せられたのかなと思います」

「（前日に調教でラスト１２秒１を記録）この子にとって体を大きく動かしたところが、あの時計だったというところで、あまりその何秒で行こうとは気にしていませんでした。うちとしてはそんなに珍しいことでもないので」

「（武豊騎手の騎乗は）もう素晴らしいの一言でした。豊さんと勝てたということも本当に嬉しいですし、転厩馬でどういった取り組みできるかな？ っていうのもスタッフと考えて。このブリンカーの案もスタッフの中から出たんですし。（武豊騎手は）クリストフ（ルメール）とこの子の話をして、『本当につけるの？』と賛成っていう感じではなかったので、そういったところも含めてドキドキドキというか、あの大丈夫かな？という思いで見てたんですけど。ただやってきただけではなく、色々考えさせられて。マイラーズカップからここまで取り組めたというのが、その過程も含めて喜ばしい一戦でした。とても大きい勝利です」

「国枝先生が大事に厩舎で作ってくださってそれを引き継いだ形ですけど、もちろんそのベースがあってのことですし。そこからうちの厩舎でも味付けできて、そういった新たな取り組みの中でこれたっていうのは本当嬉しいの一言ですね」

「（マイルＧ１での勝利）Ｇ１の舞台っていうのは数ありますし。夢の広がる勝利になったなと思います。（今後は）色々な選択肢あると思うんですけど、体質も強い子ではないですし、雰囲気を見ながらオーナーサイドと相談して決めたいと思います」