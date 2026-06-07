元宝塚雪組トップスターで女優の望海風斗が７日、東京・日本青年館ホールで開幕した主演ミュージカル「神経衰弱ぎりぎりの女たち」（７月１２日〜２１日まで）の囲み取材に登場した。

１９８８年に公開され、ベネチア国際映画祭で脚本賞を受賞した同名映画が原作。２０１９年にオランダ、２５年にはオーストラリアと世界各地で上演され、待望の日本初演を迎えた。望海は「（あっという間で）本当に初日ですか、って気持ち。思ってもないハプニングだったり、舞台稽古で予想もしてなかったことが起きたりがありますけど、それも初演ならでは」と難しさを語りながらも、「初日を終えてみんなで笑顔で『良かったね』と言えるのが楽しみ」と意気込んだ。

これまでコメディ作品のの経験が少なく「大丈夫かなって部分もあるけど、（今作は）笑わせにいくコメディーじゃなくて、みんなが真剣になればなるほど、その姿が滑稽に見えるものだと思う」と作品の魅力を告白。「自分たちもやりながら、情熱をぶちまけられるような作品でもある。お客様も肩の力を抜いてみて、楽しんでいただけたら」とアピールした。

囲み取材には秋山菜津子、郄嶋政宏らも登場。舞台は東京公演を経て、福岡、大阪、名古屋と全４都市での上演を予定している。