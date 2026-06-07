◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）

巨人は２日連続の延長１２回ドローとなった。１点リードの９回２死で守護神のライデル・マルティネス投手がロッテの安田尚憲内野手に同点ソロを被弾し試合は振り出しに。しかし、後続のリリーフ陣が執念でつなぎ勝ち越し点を許さなかった。２戦連続引き分けは、２２年８月３１日ヤクルト戦（京セラＤ）、９月２日の阪神戦（甲子園）以来４年ぶり。首位・阪神とのゲーム差は変わらず１・５のままとなった。

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東京ドームが騒然となった。１点リードの９回２死、守護神のマルティネスは２ボールからの３球目、甘く入ったスプリットを安田に完璧に仕留められた。悔しさのあまり、助っ人はグラブで顔を覆い声をあげた。今季２３試合目で初の被本塁打。勝ち越しは許さなかったが、痛い失点となった。

前夜（６日）は４時間の激闘ドロー。チームを鼓舞するかのように、先発の西舘は立ち上がりから全開だった。１５０キロ台の力強い直球と、キレのあるカーブ、スライダー、カットボール、フォークを駆使し４回まで０を刻んだ。

１点リードの５回１死一塁、ロッテの先発投手ロングが送りバントを試みた。打ちあがった打球を三塁・坂本が併殺を狙い意図的にワンバウンドで捕球。素早く一塁へ送球した。ファーストのダルベックが一塁走者へ先にタッチしてから一塁を踏めばゲッツーが成立する場面だったが、ダルベックがタッチをする前にベースを踏んでしまい併殺ならず。一塁走者は塁に残りその後、２死一塁から小川の右越え三塁打で同点に追いつかれた。西舘は今季１１イニング目で初失点。続く佐藤、西川に連続四球を与え満塁としたが、山口を右飛に仕留めた。７回１１１球６安打１失点の力投だった。

ジャイアンツ打線は２回２死一、二塁、吉川尚輝の適時打で先制に成功。ロングの球威に苦戦したが、１―１の７回に３番手・中森から先頭の吉川尚が中前打、代打・増田大の遊ゴロでつなぎ、その後２死三塁。松本の左前適時打で一時勝ち越しに成功した。中森は今季１３戦目で初失点だった。

２―２に追いつかれた直後の９回裏、先頭の吉川が左前打で出塁。増田大が犠打を決め１死二塁。泉口の遊ゴロで２死三塁と一打サヨナラの場面で、再び松本剛。だが、最後は打ち上げ二飛で唇をかんだ。

延長１０回からは残りのリリーフ陣でつなぎ失点を防ぐも、打線の「あと一本」が遠かった。勝てばヤクルトに並び２位に浮上するチャンスだったが、なんとも悔しいドロー。６月は４勝２分けと不敗は守り、９日から敵地で楽天３連戦に臨む。