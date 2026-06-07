タレントの三田寛子（60）が7日放送のBS-TBS「関口宏の三人寄れば」（日曜正午）に出演し、長男の中村橋之助（30）、次男・福之助（28）、三男・歌之助（24）を歌舞伎俳優にするための教育法を明かした。

夫は歌舞伎俳優の中村芝翫で1991年に結婚。3人の息子たちも歌舞伎が好きになるように「ありとあらゆることをやろうと思った」と“英才教育”を施したという。

それでも子供が思春期を迎えると「気持ちが歌舞伎から離れたらどうしよう」と心配に。そこで試したのが“睡眠療法”で、「逆説で、寝ている3人のそれぞれの部屋に行って耳元で“国ちゃん（橋之助の本名は国生）、F1レーサーになったら女の子にモテて超かっこいいわよ”とか“ドクターは頭も良くて将来安定よ”とかいろんなことを寝ている子の耳元にささやいたんです」と驚きの行動を告白。

すると「なぜか“絶対僕は歌舞伎役者になるんだ”って」と逆のアプローチは息子たちに効いたという。「母親にあれがいいって言われると反発する世代なんです。コロッと私のわなに引っ掛かって」と笑うと、共演の歌舞伎俳優・中村壱太郎は「飼いならされてますね、3人とも。そんなことがあったんだ」と驚きの表情だった。