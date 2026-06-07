■全国の8日（月）の天気

梅雨前線上の低気圧が関東の南を通過する見込みです。また、日本海に低気圧が発生し、北上するでしょう。北日本や北陸は雨が降り、北海道では雷を伴って激しく降る所がありそうです。大雨となる所があり、低い土地の浸水や土砂災害、川の増水に十分注意が必要です。

関東では、昼頃まで雨の降る所が多く、北部は夜にも雨が降るでしょう。西日本や東海では、午後に所々で雨が降りそうです。出かけるときに降っていなくても雨具をお持ち下さい。

朝の気温は、西・東日本で20℃前後でしょう。日中の気温は、西日本や東海、北陸で27℃前後の所が多く、ムシムシしそうです。北海道は20℃に届かず、仙台も20℃と、ヒンヤリするでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 13℃（＋1 6月中旬）

仙台 16℃（＋2 6月中旬）

新潟 21℃（＋4 7月上旬）

東京都心 18℃（＋2 6月中旬）

名古屋 19℃（±0 6月中旬）

大阪 20℃（±0 6月中旬）

広島 20℃（-3 6月中旬）

高知 19℃（-1 6月中旬）

福岡 22℃（±0 6月下旬）

鹿児島 23℃（±0 6月下旬）

那覇 26℃（±0 6月下旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 16℃（-3 5月上旬）

仙台 20℃（＋3 5月中旬）

新潟 25℃（＋1 6月中旬）

東京都心 23℃（＋2 5月中旬）

名古屋 29℃（＋8 6月下旬）

大阪 27℃（＋4 平年並み）

広島 27℃（＋3 6月中旬）

高知 27℃（＋5 6月中旬）

福岡 26℃（-3 平年並み）

鹿児島 28℃（-4 6月下旬）

那覇 30℃（＋1 6月中旬）

■全国の週間予報

沖縄や九州南部は、雨の降る日が多いでしょう。沖縄・奄美は、10日から11日頃は大雨となる可能性があります。また、北日本では9日も雨が降るでしょう。北海道は、大雨となる所がありそうです。風も強まり、荒れた天気になるでしょう。

気温は、西日本や東日本で28℃前後の日が多く、ムシムシする日が続きそうです。北海道では、10日まで気温の低い状態が続きそうです。農作物の管理などに注意が必要です。