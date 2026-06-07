◇MLB ドジャース 9-2 エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの山本由伸投手が8回1失点の快投で勝利に貢献しました。

初回、2アウトから3番のウェード・メックラー選手にセーフティーバントで出塁を許すと、オスワルド・ペラザ選手にタイムリー三塁打を浴び、失点。「後で映像を見返してみたら思ったよりもアウトできそうな感じがあったので、すごく悔しかった」と内野安打を悔やみます。

それでも直後に打線が奮起。1番の大谷翔平選手が内野安打を放つと、一気に6連打。さらに大谷選手がこの回2度目の打席で11号2ランを放ち、一挙9得点。山本投手も「初回に9点入るのは野球人生でも初めてかなって思いましたね」と話すほど、エースに十分すぎる援護となりました。

山本投手は、失点後から8回まで22者連続アウトを記録するなど、2安打、4奪三振、無四球、1失点で今季6勝目。

「初回球数も少し多くなってしまったんですけど、その裏に逆転してもらったので、冷静に一人ずつ投げていくことに集中して、結果的に球数が少なく8回まで行けたのですごくよかった」と振り返り、「気を抜くことなくとにかく集中して丁寧に投げるところは高さやコース意識して投げれました。流れを持ってかれないように大胆なピッチングと丁寧なピッチングとどちらもできたのかなと思います」と語りました。

前日は佐々木朗希投手が7回2安打、10奪三振、無失点でチームのサヨナラ勝利を呼び込む快投を披露。後輩の投球には、「最近すごくいいピッチングしてましたし、ここまで積み上げて少しずついいピッチングしてきて、昨日は朗希の中で1番いいピッチングだったのですごくうれしく思いました」と話し、好投見せる先発陣には、「いい選手が揃っているので、みんなコンディションよくできていると思いますし、その中で置いていかれないようにチームの一員として頑張ります」と力強く語りました。